Ukens filmer på Orkdal kino

Kultur

Søndag

«KuToppen» er basert på gården med samme navn i Dyreparken i Kristiansand, og her møter vi Klara, en ung bykalv med en drøm om å bli en stor stjerne. En dag mottar hun et brev fra faren sin, oksen Mosk, som hun ikke har sett på mange år. Moren hennes har fortalt Mosk er en stor rockestjerne, og nå har Klara endelig muligheten til å bli kjent med ham, overbevist om at han vil ha trua på at hun kan bli en like stor stjerne som ham. Overraskelsen er imidlertid stor når Klara kommer til toppen og oppdager at Mosk ikke er en rockestjerne. Han er bare en vanlig eplekakebonde. Han har i tillegg fått kugalskap og vil miste gården sin om han ikke baker hundre eplekaker på en uke til kremmeren. Klara bestemmer seg for at hun skal redde gården, men utfordringene lurer: Klara kan ikke noe som helst om gårdsarbeid, og er det noen som saboterer kakebakingen …?

«Mordene i Kongo» er historien om de to nordmennene Joshua French og Tjostolv Moland, som våren 2009 krysser grensen til Øst-Kongo. Få dager senere spres nyheten om at deres innleide sjåfør er funnet drept. Etter flere netter på flukt i den mektige kongolesiske jungelen, pågripes de to og dømmes til døden. Når Moland etter fire år i fengsel blir funnet død på cella, mistenkes French for drapet på sin beste venn. I møte med den nedbrutte French, tar filmen oss med på en reise tilbake til en gåte som har vært gjenstand for alle slags spekulasjoner. Kjent som «Kongosaken» utvikler de skjebnesvangre hendelsene i Kongos jungel seg til en politisk og diplomatisk betent symbolsak som lenge synes uløselig.

Torsdag

«Nøtteknekkeren og de fire kongerikene» handler om Clara, som ønsker seg en veldig spesiell nøkkel som kan åpne en eske med en uvurderlig gave. En gylden tråd leder henne til den ettertraktede nøkkelen, som så forsvinner inn i en underlig og mystisk parallell verden. Der møter Clara soldaten Philip, flere mus, og kongelige som regjerer over tre ulike verdener; Land of Snowflakes, Land of Flowers, og Land of Sweets. For å få tak i nøkkelen må Clara og Philip reise til den skremmende fjerde verden som styres av tyrannen Mother Ginger.

«Mordene i Kongo» går også på torsdag.