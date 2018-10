Astrid S til P3 Gull

Kultur

Som første artist er Astrid S presentert som en av artistene som skal spille live på P3 Gull. Det melder NRK P3, som har besøkt Astrid S i barndomsheimen på Berkåk. Astrid S, som for øvrig fylte 22 år denne uka, gir uttrykk for at hun er godt fornøyd med sin ferskeste låt «Emotion», og sier til radiokanalen at hun helst skulle vært artist på 1980-tallet: - Det virket helt fantastisk: Musikken, klærne og populærkulturen var farerik og spennende.

Rennebujenta sto for øvrig for åpninga av fjorårets P3 Gull, da hun sang «Vi er perfekt med verden er ikke det» fra toppen av Skur 13.