Kortfilmfestival på Krokstadøra

Kultur

Elevene hadde i uka før festivalen lagt til side den vanlige undervisningen og jobbet kun med film og filmproduksjon, delt i grupper på tvers av trinnene i ungdomsskolen.

Det er ulike tema for hvert år, og i 2018 skulle det dreie seg om adaptasjon. Det vil si at man tar et medie – for eksempel en roman – og gjør det om til en film. Lærerne hadde på forhand valgt ut ulike sangtekster og noen dikt, hvor teksten var skrevet på trøndersk. Deriblant Snillfjods kjente visesanger – Leidulf Hafsmo, men også andre kjente artister, som Åge Aleksandersen, Vømmøl Spellemannslag med flere.

Elevene fikk trekke seg en tekst eller en sang som de skulle skape en film ut ifra. Dette ble meget vellykket, og kvalitetene på filmene var høyere enn noen gang tidligere. Flere av gruppene turte å bruke seriøse emner, som for eksempel selvmord, som tema i filmene sine. Og det var tydelig at de hadde hatt en flott utvikling med tanke på det å lage gode filmer. Både med tanke på oppbygging, gjennomføring, og redigering. I tillegg laget hver av gruppene en filmplakat til filmen sin.

På selve filmfestivalen stilte alle i finstasen, kom inn på rød løper, og fikk servert kanapeer og en velkomstdrink som mat- og helseelevene i niende klasse sto for.

Da alle filmene var blitt vist frem, kåret juryen årets beste filmplakat, årets beste kvinnelige og mannlige skuespiller, og årets beste film. I tillegg fikk alle de fremmøtte stemme på publikumsprisen. I alt fem priser ble utdelt.

Kvelden ble vellykket, elevene gjorde en kjempeinnsats, og alle – inkludert de 150 publikummerne som satt i salen – var veldig godt fornøyd med arrangementet.