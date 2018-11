Lørdag er dagen for halv pris

Kultur

Lørdag 3. november er den store nasjonale kinodagen med halv pris på kino over hele landet. Også ved Orkdal kino.

– Dette er noe folk virkelig setter pris på. For det første kan folk se filmer til halv pris. For det andre kan familier gå på kino og gjøre noe sammen en hel lørdag, sier kulturleder o Orkdal Arne Fagerholt.

Film nonstop

Kinodagen kan for enkelte fungere som ønskerepriser av filmer de allerede har sett, eller som de ikke fikk muligheten til å se. Ved Orkdal kino har de ryddet plass for hele seks filmer fra klokka 11 lørdag formiddag til klokka 22 på kvelden. Det betyr 12 timer med film non stop.

Kinodagen starter med barnefilmen «Smallfoot». Filmen handler om yetien Migo, som aner fred og ingen fare når et fly plutselig styrter inn i fjellet og han oppdager noe han trodde ikke eksisterte – et menneske. Nå må han overbevise de andre yetiene. Nyhetene av denne smallfoot-en vil gi ham berømmelse og en sjanse med drømmejenta, men det skaper også uro for det lille, beskjedne yeti-samfunnet over hva som ellers kan være der ute i den store verdenen utenfor den snedekte landsbyen deres.

Dagen fortsetter så med førpremiere på «Gåsehud 2: Monsterkvelden» som er en barnefilm relatert til halloween. Deretter kommer «For vi er gutta» som er en vakker film om et norsk mannskor som får sin største og mest absurde spillejobb noensinne; de skal varme opp for selveste Black Sabbath foran 10 000 mennesker. Men på bakrommet er det trøbbel: Én av gutta i koret har kort tid igjen å leve og rekker kanskje ikke den store konserten … Spøken om at korets hensikt er at medlemmene skal synge i hverandres begravelser, har plutselig blitt alvor. Nå får sanggleden, humoren, og brorskapet i koret større betydning enn gutta noensinne kunne forestille seg.

Deretter kommer familiefilmen «Månelyst i Flåklypa», som er den tredje filmen i det moderne Flåklypa-universet. I denne filmen avsluttes Solan- og Ludvig-trilogien med en spektakulær måneferd, som tar Flåklypa-universet til nye høyder. Et nytt, internasjonalt månekappløp er i gang. Det norske bidraget ledes av sykkelreparatøren Reodor felgen, med Solan og Ludvig som modige astronauter. Hva kan egentlig gå galt …? Ganske mye, faktisk. Med hemmelige passasjerer og skjulte agendaer, kan det se ut som om ingenting går etter planen.

Den blir fulgt av herlige «Mamma Mia» og så «Skjelvet» som så desidert er en film for de helt voksne; altså en film med høy aldersgrense.

Altså 3. november er det ingen som helst grunn til ikke å gå på kino et eller annet sted i landet; blant annet på Orkdal kino på Orkanger.