Kultur

«This is Spinal Tap» er en amerikansk mockumentar fra 1984, som på norsk har fått det mindre flatterende navnet «Hjelp vi er i popbransjen». Sånn, da var det nevnt, og så kan vi glemme det igjen. Litt som «S. Darko» og oppfølgerne til «The Crow» og «From Dusk Till Dawn».

Dokumentaren tar for seg et av de beste rockebandene som egentlig aldri eksisterte, Spinal Tap, et britisk heavy metal-band. Den følger dem under deres 1982-turné i USA i forbindelse med lanseringen av bandets siste LP, «Smell the Glove», og er bygget opp ved hjelp av intervjuer, kommentarer, og klipp fra turneen.

Filmen er en satire over band som Led Zeppelin, The Who, Queen, Aerosmith, Kiss, Black Sabbath, Judas Priest, og The Beatles, og i forbindelse med forberedelsene til filmen fikk de blant annet hjelp av bandet Saxon. Skuespillerne er selv brukbare musikere og spiller det meste av musikken selv. Mye av filmen er improvisert.

Den ble godt mottatt blant kritikerne, og magasinet Rolling Stone har kåret den til tidenes beste musikkfilm, mens Spin Magazine kåret den til tidenes beste rockefilm. Den renommerte filmkritikeren Roger Ebert gav den også gode skussmål.