Klar for lansering og signering

Kultur

Det sier Reidar Klungervik, forfatteren av boka «I begynnelsen var snillfjordingen». Lørdag blir han å finne på Falksenteret i Hemne der det er offisiell lansering.

— Jeg har ikke spikret noe program, men det blir salg av boka, og signert eksemplar til dem som ønsker det. Kanskje kommer jeg også til å lese noen kapitler, sier han.

Tar'n helt ut

Dette er ei ramsalt beretning om det første tegnet til liv - av tobeinte, vel å merke - i den kommunen som om vel et år forsvinner fra kartet. Da kan det nok være på sin plass med ei fortelling om hvordan det hele startet.

Skjønt, det er nok mest livlig fantasi fra eget hode, mer enn velfundert historieforskning, som ligger til grunn for innholdet. Reidar Klungervik tar'n rett og slett helt ut i sine beskrivelser av de aller første; ekteparene Johan og Møyfrid Hafrsmo, og Gunnvald og Maren Hafrsmo. Og deres etterkommere. Han spinner svært så lekent, fornøyelig og humoristisk rundt kjente temaer som grådighet, misunnelse, overtro, religion og kjærlighet.

Skrivekløe

Nå er 1500 eksemplarer ferdig trykt. 1000 er allerede solgt i et forrykende forhåndssalg. Og det hører med til historien at Snillfjord kommune har kjøpt hele 500 bøker for å gi bort som julegave til samtlige husstander i Snillfjord.

— Det som i utgangspunktet var en artig greie, har utartet langt mer enn jeg hadde lov til å forvente, sier Klungervik, som også er godt kjent i revymiljøet som en svært så habil tekstforfatter.

— Jeg liker å skrive, det er nok drivkrafta. Og det å skrive ei sånn bok, har lenge stått på lista over ting jeg har lyst til å gjøre, forteller han.

I gang med oppfølger

Samtidig røper han at denne første boka - selve debuten - har gitt inspirasjon til en oppfølger.

— Jeg har skrevet første kapittel i det som blir en slags fortsettelse. Men den står godt på egne bein, og det er ingen forutsetning at du må ha lest bok nummer én, sier han.

— Hvem innehar de sentrale rollene i den boka?

— Det er struppuldalingene, som også har et rikt og frodig persongalleri. Det blir nok ei bok i samme sjanger, men uten at du skal sitte igjen med inntrykk av at dette har jeg lest før. Jeg er obs på den.

— Har du forpliktet deg til enda mer nå når du skriver bok nummer én og to? Kommer nummer tre, fire og fem også?

— Jeg har vel ikke forpliktet meg til noe som helst, og vet ikke når bok nummer to kommer ut. Jeg har håp om å kunne skrive en god del på den neste år. Dette handler om modus; det er ikke mulig å bestemme seg ei uke i forveien for å sette seg ned og skrive på en slik sjanger. Du må ha lyst, være motivert og tømme hodet for alt annet.

Også seriøse tema

Han har også boktema av mer seriøs karakter på ting jeg skal gjøre-lista si.

— Ja, jeg har det, men det er kanskje om tema som andre har skrevet mye om før. Mer konkret vil jeg ikke være på det nå, da dette ligger langt fram i tid. Om det i det hele tatt blir noe av det.