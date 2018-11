Kultur

«Il fantasma dell'opera» fra 1998 av Dario Argento, eller «The Phantom of the Opera» som den kanskje er mer kjent som, er en fantastisk, italiensk skrekkfilm basert på den franske boken «Le Fantôme de l’Opéra» av Gaston Leroux. Filmen skiller seg fra boken på flere måter, uten at det gjør den noe dårligere av den grunn. Det er ikke gitt at filmer som er basert på bøker skal følge boken til punkt og prikke.

I filmen redder en flokk rotter et forlatt spedbarn fra en kurv som flyter nedover elven. De oppfostrer ham under Opéra de Paris, og dette barnet blir operafantomet (Julian Sands), en misantrop som dreper alle som kommer inn i hans underjordiske rike. Fantomet forelsker seg i den unge operasangerinnen Christine (Asia Argento), når hun står alene på scenen og synger. Han viser seg for henne, og forteller henne at stemmen hennes fyller hjertet hans, og etter å ha forlatt henne, snakker han til henne telepatisk.

Aristokraten Raoul de Chagny (Andrea Di Stefano) er også forelsket i Christine, selv om hun kun tilbyr ham et platonisk forhold, senere tenker hun på at hun kanskje er forelsket i dem begge.

Filmen er herlig, men kanskje ikke for små øyne eller sarte sinn, likevel vil jeg anbefale den på den sterkeste til alle som er glad i god film.