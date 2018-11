Kristian nærmer seg Idol-finale

Kultur

Denne uka var «Me And My Band» temaet for Idol. Utfordringen for de seks finalistene ble dermed å levere varene som frontfigur i et band. Dommerne påpekte at de ønsket å se kjemi mellom artisten og de andre musikerne på scenen.

Og fredag kveld sang Kristian Raanes (22) en versjon av Beatles-låten «Come together». Han fikk voldsom skryt av dommerne, og tv-seerne var aldri i tvil: Orkdalingen skal videre i Idol.

Oldemor er blodfan

Det har etter opptredenen ikke lyktes å komme i kontakt med Raanes.

Det er nå kun fem personer igjen i konkurransen: Øystein Hegvik, Kristian Raanes, Vilde Skogen, Casper Kuhlmann og Carlisle Sienes.