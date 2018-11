Ukens filmer på Orkdal kino

Kultur

Søndag

«Grinchen» er en ny film fra skaperne av «Kjæledyrenes hemmelige liv», «Grusomme meg» med flere. Her møter vi Grinchen, som hater alt som har med julen å gjøre og helst bare vil være alene. Det topper seg når innbyggerne i byen går i gang med å arrangere den største julefeiringen noensinne. Grinchen legger en slu plan om å stjele julen, men det blir kanskje han selv som lærer seg noe viktig om den sanne juleånden …

«A Star is Born» handler om en musiker som hjelper en ung artist og skuespiller med å nå berømmelsen. I denne nyinnspillingen av filmen, møter vi Bradley Cooper, som spiller en erfaren musiker ved navn Jackson Maine. Han oppdager artisten Ally, som blir spilt av Lady Gaga, og forelsker seg i henne. Hun har nettopp gitt opp drømmen sin om å bli en stor artist, helt til Jack fører henne inn i rampelyset igjen. Men når karrieren til Ally tar av, bryter den personlige siden av forholdet deres sammen, og Jack kjemper samtidig en kamp med sine egne indre demoner.

Torsdag

«Fabeldyr: Grindelwalds forbrytelser», eller «Fantastic Beats: The Crimes of Grindelwald», er oppfølgeren til «Fabeldyr og hvor de er å finne» fra 2016. Sammen med Newt Scamander skal vi til Hogwarts, treffe Dumbledore og oppleve mer magi. Den mektige trollmannen Gellert Grindelwald har blitt fanget av MACUSA (Magical Congress of the United States of America) ved hjelp av Scamander. Men Grindelwald unnslipper og setter seg et mål om å lage en hær med kun fullblods-magikere for å herske over alle ikke-magiske vesener. I et forsøk på å ødelegge Grindelwalds planer, etterlater Albus Dumbledore sin tidligere student Newt Scamander – som er villig til å hjelpe, uvitende om de farene som ligger i vente. Kjærlighet og lojalitet testes, selv blant de nærmeste venner og familie, i en stadig mer splittet trollmannsverden.

«A Star is Born» vises også på torsdag.