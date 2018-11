Her blir det fullt hus

Kultur

«Nøtteknekkeren» i ny versjon på Trøndelag Teater er familieunderholdning så det holder. Her koser barn og voksne seg like mye med underfundige morsomheter, god musikk, fine farger og god moral der de snille vinner til slutt.

Ny versjon

I denne nye versjonen av Nøtteknekkeren, med nytt manus, ny regi, ny scenografi og kostymer, og også et par nye sanger, er det umulig ikke å la seg rive med. En ting er sikkert: Det kommer til å være fullt hus på Hovedscenen denne førjulstida. Årets utgave av Nøtteknekkeren er nemlig som skapt for gode stemningsopplevelser som vi jakter slik på i førjulstida.

Den trønderske folkesjela

Firkløveret Mads Bones, Matilde Holdhus, Olve Løseth og Kyrre Havdal er mestere til å treffe den trønderske folkesjela. Denne gangen gjør de det ikke bare på en fantastisk morsom måte, men også med en undertekst der moralen er som følger: Den som arbeider og sliter, skal få. Den som kun jakter etter penger og status, skal få svi. Her er det ingen tvil: Tjenerskapet i underetasjen er snille, fattige og hardtarbeidende. De styrtrike som her er Herr Rubbelbit og de to ungene hans, Hugo Armani og Chanel Dior, er aldeles ufordragelige og slemme. Ingen tvil om at klassesamfunnet beskrives på sitt aller verste. Og full forvirring blir det når broren til styrtrike Herr Rubbelbit kommer hjem fra et liv i landflyktighet, med sin mannlige venn som til og med er kjæresten hans.

De fæle rottene

Midt i fortellinga, som starter hos kjøkkenpersonalet i huset, blir vi tatt med på en reise til Lekeland, landet hvor all lek kommer fra. Det er nettopp her Nøtteknekkeren kommer inn i bildet. For den gamle Nøtteknekkeren, som den vesle kjøkkenjenta Marie leker med, blir plutselig levende, og sammen drar de til Lekeland. Og her er slettes ikke alt som det skal være. Julenissen er nemlig veldig syk, og de fæle rottene vil stjele jula fra julenissen, samtidig som de er i ferd med å ødelegge det harmoniske Lekeland. Heldigvis vet Marie og Nøtteknekkeren råd.

Mesterlige Olve Løseth

Årets utgave av Nøtteknekkeren er herlig teater- og ordkunst som gjør det til årets store førjulsopplevelse full av energi og god stemning, flotte kulisser, fine kostymer, levende barn som spiller leker og strålende regi. Skuespillerne bobler av spillelyst; noe som smitter over på publikum som bare har en oppgave; lene seg tilbake og nyte av overskuddet, den gode moralen der de gode vinner over de slemme, og det perfekt samspillet på scenen.

Helheten er viktig, men også denne gangen må Olve Løseth framheves som bærende i forestillinga med sine slående og underfundige replikker på kav trøndersk og merksnodige framtoning som alltid er like morsom på en naturlig måte.

Det er håp

Så er det bare ett problem; det kan være vanskelig å få tak i billetter, men vi får opplyst ved Trøndelag Teater at det stadig kommer avbestillinger på billetter. Her gjelder det bare å henge seg på for å få med seg årets beste julehit.