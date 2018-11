Skapte danseglede på Amfi

Kultur

Trondheim Swingklubb hadde lørdag ettermiddag stand på Amfi hvor det ble reklamert med sitt nye tilbud i Orkdal. Opptrinnet ble et naturlig stoppunkt for de fleste besøkende. Årsaken til oppvisningen var å gjøre folk oppmerksom på at det nå blir opprettet en swingavdeling på Orkanger.

Ole Richvoldsen fra Orkdal er miljøleder i Trondheim Swingklubb og mente at folk i Orkdal burde få et tilbud i Swingkurs.

- Jeg startet selv på kurs i Trondheim og ble litt hekta etter at jeg fikk taket på det, så da tenkte jeg at vi måtte ha et slikt tilbud på Orkanger også. Vi hadde en prøvekveld på mandag i forrige uke hvor det kom 20 personer og det er vi veldig fornøyd med. Nå på mandag hadde vi kurs og da kom det 15–16 personer, så det er en god start, sier Richvoldsen.

- Hvor holder dere til?

- Vi holder til på Grendstuggu Evjen og tegnet leiekontrakt der en stund fremover. Jeg følte det var riktig å støtte grendehuset som nå ser på løsninger til ny oppvarmingskilde til huset. Forhåpentligvis klarer vi å bidra såpass at de får det på plass, sier Richvoldsen.

Richvoldsen håper at det kan bli flere kvelder enn bare mandager etter jul og at folk kan bli introdusert for flere dansearter.

- Frem mot jul nå så blir det på mandager, men hvis pågangen er stor så må vi muligens utvide tilbudet med enda en kveld. Kanskje blir det mulig å sette opp kurs i Salsa, Vals, Linedance, West Coast swing og lignende om interessen er til stede. Det blir sikkert også muligheter for å ha dansekvelder som et sosialt arrangement, sier Richvoldsen.