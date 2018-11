Kultur

«Down By Law» er en film skrevet og regissert av Jim Jarmusch, med Tom Waits, John Lurie, og Roberto Benigni i hovedrollene.

Her møter vi tre menn – som ikke kjenner hverandre fra før – som blir arrestert i New Orleans og plassert i samme celle. Både DJ-en Zack (Waits) og halliken Jack (Lurie) har blitt beskyldt for en handling de ikke har gjort, og deretter arrestert. Cellekameraten deres, Bob (Benigni), er en italiensk turist som forstår heller lite engelsk, og som ble fengslet for mord.

Mellom Zack og Jack blir det fort en amper stemning og de prøver å holde seg unna hverandre så godt de kan på cella, mens Bob på sin side har en ustoppelig trang til å samtale. Han klekker ut en plan om å rømme, «slik man ser i amerikanske filmer», og før de vet ordet av det, er de tre på rømmen gjennom sumpen som omkranser fengselet.

De aner ikke hvor de er og hatet mellom Zack og Jack bobler opp mot overflaten, og gjør at de nesten splitter opp, men de holdes sammen fordi Bob er så flink til å skaffe til veie mat. Trioen kommer etter hvert over et hus i skogen, hvor Nicoletta (Nicolaetta Braschi) holder til.

Bob og Nicoletta faller for hverandre og Bob bestemmer seg for å bli i skogen, mens Zack og Jack drar hver sin vei, mens et noe motvillig vennskap har oppstått mellom dem når de skilles.