Fete franskmenn til Marinen

Kultur

Ifølge bookingansvarlig for Pstereo, Kim Aasli, er franske Carpenter Brut et av verdens feteste liveband.

«Carpenter Brut har i løpet av de siste årene bemerket seg som en sterktskinnende stjerne på den internasjonale synth- og darkwave himmelen», skriver Pstereos bookingansvarlig Kim Aasli i en pressemelding.

Retrofuturistisk som sjangeren jo er, er det særlig den elegante iblandingen av intet mindre enn glamrock og metall i elektromiksen som gjør at Carpenter Brut skiller seg ut, står det videre.

Enmannsprosjektet signert Franck Hueso har gitt ut tre EP-er som en samleskive under tittelen «Trilogy», og det nyeste albumet «Leather Teeth» har ikke mindre å vise til. Der inkorporerer Hueso 70- og 80-tallets horroratmosfære med popgjennomsyret glamrock. Skiva beskrives følgelig som «A story about girls, death, and dirty synthesizers».

Ifølge pressemeldingen gir både lyden og estetikken deg lyst til å anlegge hockeysveis, tre på deg en litt rufsete og for kort dongerishorts, en utvasket pastellsinglet, og et patronbelte for syns skyld, for deretter å knuse bad guys i åttebitsformat. Likevel er det noe friskt og nyskapende over det hele som gjør at man vil headbange og dra på rave i én og samme handvending.

Carpenter Brut har en uovertruffen popfinesse og evner å forene nostalgisk synth og distortion opp etter ørene med over the top-glamrock-gitaronani. Live stiller Carpenter Brut med fullsatt band og gode anmeldelser i hælene.