Ukens filmer på Orkdal kino

Fabeldyr: Grindelwalds forbrytelser», eller «Fantastic Beats: The Crimes of Grindelwald», er oppfølgeren til «Fabeldyr og hvor de er å finne» fra 2016. Sammen med Newt Scamander skal vi til Hogwarts, treffe Dumbledore og oppleve mer magi. Den mektige trollmannen Gellert Grindelwald har blitt fanget av MACUSA (Magical Congress of the United States of America) ved hjelp av Scamander. Men Grindelwald unnslipper og setter seg et mål om å lage en hær med kun fullblods-magikere for å herske over alle ikke-magiske vesener. I et forsøk på å ødelegge Grindelwalds planer, etterlater Albus Dumbledore sin tidligere student Newt Scamander – som er villig til å hjelpe, uvitende om de farene som ligger i vente. Kjærlighet og lojalitet testes, selv blant de nærmeste venner og familie, i en stadig mer splittet trollmannsverden.

«Widows» er en intens thriller om kriminalitet, lidenskap, og korrupsjon, signert Oscar-vinner Steve McQueen og den bestselgende forfatteren Gillian Flynn. Filmen handler om fire kvinner uten noe annet til felles enn en gjeld etterlatt av deres avdøde ektemenns kriminelle handlinger. Veronica (Viola Davis), Alice (Elizabeth Debicki), Linda (Michelle Rodriguez), og Belle (Cynthia Erivo) må ta skjebnen i egne hender for å sikre seg en fremtid. I andre roller finner vi blant andre Liam Neeson, Colin Farrell, og Robert Duvall.