Kultur

«Goodbye Christopher Robin» fra 2017 er en britisk biografisk dramafilm om livet til skaperen av Winnie-the-Pooh (Ole Brumm her til lands), A. A. Milne, og familien hans. Da spesielt sønnen Christopher Robin.

Filmen starter under andre verdenskrig, i 1941, når Alan Alexander Milne, med kallenavnet «Blue», og hans kone Daphne får et telegram hjemme hos dem selv. Så skifter tiden til 1916, under første verdenskrig, når Blue slåss i Slaget ved Somme. Han fortsetter livet hjemme i England med Daphne, selv om han sliter med PTSD. De får etter hvert en sønn som får navnet Christopher Robin, men bare blir kalt «Billy Moon». De hyrer også en barnepike, Olive, som Billy kaller «Nou».

Blue er forfatter, men sliter med å skrive i London, så de flytter ut på landet til et hus med skog. Daphne misliker seg der og drar tilbake til London, mens Olive reiser bort for å ta vare på sin døende mor og kokken tar ferie, noe som gjør at Blue og Billy må klare seg selv. I starten er Blue motvillig til å finne på noe med sønnen, men etter hvert går de tur sammen i skogen, og Blue finner på eventyr som sønnen og kosedyrene hans har hovedrollene i.

Han inviterer illustratørvennen Ernest opp til huset, og de begynner å utvikle Winnie-the-Pooh-bøkene. Daphne kommer tilbake etter at Blue sender henne diktet «Vespers», som hun får publisert. Derfra er veien kort til bøker som blir en stor suksess, og Billy blir verdenskjent som Christopher Robin, noe han finner forvirrende og frustrerende.

Billy blir lei alt relatert til bjørnen og frasier seg pengene og berømmelsen. Han verver seg og deltar i andre verdenskrig, og vi er tilbake ved åpningsscenen i 1941, hvor Blue åpner telegrammet og hører at Billy er MIA, og antagelig død …