50 år etter at hun ble stjerne

50 år etter at hun ble oppdaget og ble stor barnestjerne, kommer Anita Hegerland til Meldal med sin julekonsert. 5. desember er hun igjen på besøk ved Meldal helsetun.

Og når hun først kommer på julebesøk, har hun også med seg noen av sine hits fra 70-tallet da hun var en av Europas største barnestjerner med blant annet sommerhiten Mitt Sommarlov.

Mestselgende soloartist

Selv om Anita Hegerland er et kjent navn blant dem som har levd ei stund, er det mange som ikke vet at hun faktisk er Norges mestselgende soloartist gjennom tidene og har solgt millioner av plater over hele verden. I år er det 50 år siden Anita Hegerland ble oppdaget som artist.

Headbanging-faktor

Da hun besøkte Meldal helsetun gjennom den kulturelle spaserstokken for to år siden, fikk publikum oppleve henne som voksenstjerne med samme varmen og musikalitet som hun også utstrålte som barnestjerne.

Minst like populært var det å ha henne som gjest på Oktoberrock i 2017 hvor vår journalist blant annet skrev at han hadde aldri sett for seg høy headbanging-faktor på konsert med en barnestjerne, men så feil kunne han altså ta.