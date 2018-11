Hun solgte like mange plater som Michael Jackson i 1971

Kultur

«Jul med Anita Hegerland» er tittelen på konserten som holdes på Meldal helsetun onsdag 5. desember.

Hegerland var internasjonal barnestjerne på 1960- og 1970-tallet med mange store hits. I 1971 var tiårige Anita Hegerland verdens mestselgende kvinnelige barnestjerne, i et meget eksklusivt selskap med selveste Michael Jackson. Trettenårige Jackson solgte to millioner av sin solodebutsingel «Gotta be there» i USA det året, og Hegerland solgte to millioner i Tyskland, sammen med tyske Roy Black.

For et par år siden besøke Hegerland Meldal helsetun, hvor hun fikk god kontakt med beboerne og gjorde suksess med å skape stemning. Nå kommer hun tilbake. «Jul med Anita Hegerland» er et samarbeid mellom Meldal helsetun og Den kulturelle spaserstokken.

Kjente sanger

- Vi har gleden av å tilby en flott julekonsert med Anita Hegerland, som vil fremføre kjente og kjære julesanger blandet med et par av sine største hits fra 70-tallet. Anita er Norges mestselgende soloartist gjennom tidene og har solgt millioner av plater over hele verden. Hun er en av våre mest folkekjære artister, kjent for sin store musikalitet, innlevelse og hjertevarme, står det på plakaten.

I år er det 50 år siden Hegerland ble oppdaget som artist.

- Vi har gleden av å tilby nye konserter med Anita. Det var stor suksess sist gang da hun besøkte Trøndelag i regi av Den Kulturelle Spaserstokken. Hun besøkte mange steder sist, til stor glede for mange - og med rekordoppmøte, opplyser arrangørene.