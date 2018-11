Julestemning for både folk og dyr

Kultur

Nisser og troll, kaffe og sveler, hester og kyr, ting å finne på både inne og ute; alt dette finner du på julegården på Skjetlein videregående skole søndag 2. desember.

40 salgsboder

1. søndag i advent inviterer nemlig elever og ansatte til åpen julegård på Skjetlein videregående skole. I mer enn 40 salgsboder fristes det med julegaver du ikke får kjøpt i butikken. Og kanskje er det noen fristelser til degselv også?

Både ute og inne

Til vanlig er skolen preget av 300 elever som går på naturbruk, bygg og anleggsteknikk og påbygning til generell studiekompetanse. Men akkurat denne 1. søndagen i advent framstår skolen og gården som et aldri så lite juleeventyr, både ute og inne. Her blir det villmarksleir og juleverksted, og kanskje kommer attpåtil nissen selv om det er aldri så tidlig i desember.

Kanskje blir det White Sunday?

I de 40 salgsbodene meldes det om et stort utvalg av håndverksprodukter, malerier og lokal mat. Og skulle noen være redde for å miste cupfinalen, så vises den på storskjerm med kaffe og kaker til, og for ikke å glemme i godt selskap med andre fotballinteresserte.

Fra skolehold mener de bestemt at et besøk på Skjetlein denne søndagen i desember vil fortone seg helt annerledes enn Black Friday.

- Kanskje er vi så heldige at vi får en «White Sunday» her på idylliske Skjetlein, sier avdelingsleder Kåre Presthus.