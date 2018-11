Kristian er semifinalist i Idol

Kultur

Fredag kveld skulle de fire gjenværende Idol-deltakerne synge to låter hver. Den første var akustisk, og den andre var en EDM-låt.

Kristian Raanes fra Orkdal valgte «Dynamite» av Sigrid som sin første låt. Kommentarene fra dommerne ble så som så.

- Kristian du er en trygg fyr i den forstand at du bommer sjelden, du bommer egentlig aldri. Jeg har lyst på den dynamitten du synger om. Den følte ikke jeg i dag, dessverre, sa Tshawe Baqwa.

- Blodfattig

- Du leverer superbra, Kristian. Og det har du alltid gjort. Men der du sliter i dag, er på artisteriet. De tre andre er tydelige som artister, mens du er rå teknisk, sa Silje Larsen Borgan.

- Dette var en ganske blodfattig opptreden. Ikke noe galt, men ikke noe bra heller, sa Gunnar Greve.

Det ble altså en litt lunken tilbakemelding etter første runde, men Kristian har også vært forkjølet og slitt med stemmen denne uka.

I sin neste runde kom Kristian sterkere tilbake. EDM-låten han valgte var «Spectrum» av Zedd og Matthew Koma, i en sjanger som opprinnelig ligger langt unna ham.

- Det er en av de EDM-låtene som er sjukt kule, selv om det er så langt unna hjemmebane som jeg noen gang har vært, sa Kristian.

Smilende dommere

Underveis i låten begynte smilene i komme på plass igjen i dommerpanelet, og det var tydelig at de likte det de så og hørte.

- Kristian, hver eneste gang du går utenfor komfortsonen, får du så mye ros og skryt. Du kler både låten og uttrykket på scenen, sa Greve, og mente det var råskap i stemmen til Kristian.

- Hvis jeg ikke kjenner deg, og ser deg første gang her på scenen nå, så ville jeg trodd at du var en sånn type artist, jeg, sa Tshawe.

Det ble altså knall tilbakemeldinger på låt nummer to, og Kristian sa det ga mersmak å gjøre noe helt annet enn han er vant til.

Kom med til sist

Da tiden kom for kveldens utstemming, skulle fire deltakere bli til tre semifinalister. Den første som fikk beskjed om at han var sikret en plass videre, var Carlisle Sienes. Detter var det den andre trønderen i konkurransen, Øystein Herkedal Hegvik, som gikk videre. Det sto til slutt mellom Kristian og Casper Kuhlmann Kristensen, og Kristian så ganske så overrasket ut da han ble lest opp som siste semifinalist. Det var altså Casper som måtte forlate konkurransen i kveld.