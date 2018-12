Kultur

«Christopher Robin» er en Disney-film fra 2018, og i stil med hva enn det megakonsernet holder på med i disse dager, er det live-action med animasjon, fremfor tegnefilmene jeg savner. Ikke at det gjør filmen dårligere eller bedre, for gu' bedre, denne filmen gav meg klump i halsen og tårevåte øyne hele veien. Litt på samme måte som med forrige ukes filmtips, «Goodbye Christopher Robin».

I denne filmen har Christopher Robin (Ewan McGregor) blitt voksen og lever i etterkrigstidens London med kone og datter. Han har gjort det han sa han ikke skulle, han har glemt Ole Brumm, Tussi, Nasse Nøff, Tigergutt, og de andre. Og han vet i alle fall ikke hva en heffalomp er lenger. Ei heller visler, vusler, eller jagularer.

Han er travelt opptatt med jobben, og har knapt tid til familien, og når de endelig skal ta en helg ved barndomshjemmet hans, må han jobbe.

Samtidig, i Hundremeterskogen, våkner Ole Brumm opp og er veldig alene. Han finner ingen av vennene sine, og bestemmer seg for i alle fall å finne Christopher Robin. Og plutselig befinner han seg på en benk i London, og tilfeldighetene skal ha det til at de møtes.

Brumm overtaler ham til å dra tilbake til Sussex for å hjelpe ham, men de skiller lag, og Christopher Robin faller i en gammel heffalomp-felle. Når han kommer til finner han Tussi flytende nedover elven, og litt etter å ha reddet ham (og prøvd å overbevise ham om at han ikke er en heffalomp), finner han resten av vennene sine. Og i en scene som minner om den i «Hook», finner han igjen barndommen sin.

Han bråvåkner neste dag og må komme seg tilbake til London for å presentere arbeidet sitt for å beholde jobben sin og hele avdelingen. I farten glemmer han papirene sine, og det blir opp til vennene hans å få dem til ham. Som guide får de Christopher Robins datter, Madeleine, og det blir en fartsfylt ekspedisjon til London for å redde Christopher Robin …