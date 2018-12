Kultur

Kristian Raanes (22) fra Orkdal tok seg sist fredag til finalen i årets utgave av Idol på TV2. Her møter han Øystein fra Brekstad i duell.

Orkdal kommune informerer om at de viser Idol-finalen på storskjerm i Orkdal kulturhus kommende lørdag kveld, 15. desember.

Det informeres om at det blir kiosksalg, og at det er gratis inngang for alle som vil følge Kristian.

- Kom og se den spennende finalen sammen med dine sambygdinger, står det på kommunens egen Facebook-side.