Kultur

I «Rare Exports: A Christmas Tale» møter vi Pietari og Juuso som observerer hvordan arbeidere under ledelse av Riley på toppen av Korvanturi ønsker å grave opp Julenissen.

Med sprengstoff arbeider de seg fram mot hans grav. Dagen etter er det lille julaften. Pietaris far, Rauno, skal sammen med noen kamerater samle reinsdyr bak en innhegning. De finner levningene etter hundrevis av reinsdyr liggende i snøen. Rauno formoder at de har blitt drept av ulver som har kommet gjennom et hull i grensegjerdet mot Russland. Hullet er imidlertid guttenes verk, men Juuso tvinger Pietari til ikke å fortelle sin far om det.

Pietari, som har lest det gamle eventyret om den onde Julenissen, er overbevist om at han er ansvarlig for de døde reinsdyrene. Rauno og de andre gir imidlertid arbeiderne skylden for de døde dyrene og begir seg til Korvanturi for å kreve erstatning. På toppen av fjellet finner de et meget dypt krater, men ingen spor etter arbeiderne.

Rauno har gravd en ulvegrop på eiendommen. På julaftens morgen ser Pietari at noen har tatt åten. Rauno og vennen Piiparinen henter en eldre skjeggete mann opp fra gropa. De tror først at han er død, men han puster. Merkelige ting skjer i bygda. Potetsekker og varmeovner blir stjålet, og senere forsvinner også barna, men ikke Pietari …