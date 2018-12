Romjulsfilm på Orkdal kino

Kultur

«Mary Poppins vender tilbake» er oppfølgeren til den kjente og kjære Disney-filmen «Mary Poppins» fra 1964. I denne filmen får vi høre helt ny originalmusikk når vi igjen møter Mary Poppins, som denne gangen skal hjelpe en ny generasjon av familien Banks med å finne tilbake til gleden og leken i livet. Emil Blunt (kjent fra «The Girl on the Train») spiller den praktfulle og perfekte barnepiken, som med sine unike og magiske evner kan gjøre enhver oppgave til et uforglemmelig, fantastisk eventyr. Lin-Manuel Miranda (kjent fra «Moana») spiller vennen hennes, den optimistiske Jack, som tenner lyktene og bringer lys og liv ut i Londons gater.

«Mary Poppins»-filmene er basert på bøkene med samme navn som PL travers introduserte for verden i sine bøker om «ikke-noe-tull»-barnepiken Mary Poppins i 1934. Filmen finner sted under depresjonen i London på 1930-tallet, 24 år etter hendelsene i den første filmen. Michael Banks jobber for samme finansinstitusjon som sin far og lever fortsatt på 17 Cherry Tree Lane med sine tre barn, Annebel, John, og Georgie, samt deres husholderske Ellen. Jane Banks følger sin mors fotspor og jobber for arbeidernes rettigheter og gir en hjelpende hand til Michaels familie. Når familien opplever et tap, returnerer Mary Poppins med sine magiske evner og med hjelp av Jack, bringer de glede og leken tilbake til hjemmet i Cherry Tree Lane.