Setter opp ny konsert etter at 300 billetter ble revet bort

Kultur

Tidlig i november avslørte rockegeneral Olav Berg at vømmølkonge Hans Rotmo kommer til Orkdal samfunnshus 22. juni for å holde konsert. Til tross for lite markedsføring, har de 300 billettene blitt revet bort.

- Derfor har vi ordnet med en ekstra kveld i Orkdal Samfunnshus, fredag 21.juni, sier Berg, til avisa Sør-Trøndelag, og legger til at tre hundre nye billetter ligger ute for salg nå.

Det er i forbindelse med at Rotmo, og Vømmølbasen & Porcelen Band, planlegger plateslipp i 2019, at spellemennene forbereder seg på ny konsertturné.

- Rotmo er etter min mening en av de største musikerne vi har her i landet. Tekstene hans inneholder både humor og politiske budskap, sier Berg.

Vømmøl Spellmannslag oppnådde enorm suksess på 70-tallet med fengende viser og smittende humør. Midt i en tid dominert av engelsk pop, erobret Vømmøl landet med sanger om arbeiderkamp, undertrykking og streik, fremført på den bredeste dialekt. Gruppen viste publikum hvor bra norsk musikk kunne være, samtidig som den minnet folk om at vårt velferdssamfunn også har sine skyggesider.