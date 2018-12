En alle tiders trønder

Kultur

26. januar er det premiere på Trøndelag Teater med musikalen om Peter Wessel Tordenskjold som nok blir en fartsfylt seanse som tøyes godt av trioen Bones, Havdal og Løseth.

Kraftig signatur

Trekløveret Mads Bones, Kyrre Havdal og Olve Løseth har for lengst satt en kraftig signatur på forestillinger ved Trøndelag Teater, og det med stor suksess i forestillingene Nøtteknekkeren, Juleevangeliet – The Smash Hit Musical og Robin Hood–Rai Rai i Sherwoodskogen.

Krigshelt

Denne gangen har de kastet sine argusøyne på byens store helt; selveste Peter Wessel Tordenskjold som vokste opp i Wesselgården i Trondheim, men som tidlig lengtet seg bort fra den knøttlille byen, og ble den mest berømte norsk-danske krigshelten med stor makt og med mange historier i ettertid om sitt mangslungne liv på 1600-1700-tallet.

Skrøniken

For å favne spennet mellom de virkelige og de uvirkelige hendelsene i historien om Tordenskjold, har trekløveret for anledningen skapt sin egen sjanger; Skrøniken. Dermed skulle publikum vite hva de har i vente. Her blir det helt sikkert langt mer skjemt og galimatias enn det blir historisk korrekthet. Og det blir garantert mange sjøslag og krigshandlinger da Tordenskjold nettopp var en krigshelt til sjøs.

Rockehelt

I tittelrollen er Lisa Tønne, og vi får også møte en trøndersk rockehelt, Dag Ingebrigtsen, for første gang som skuespiller. Ellers er det et sterkt lag av skuespillere, sangere, dansere og musikere i denne første forestillinga til den nye teatersjefen Elisabeth Egseth Hansen.