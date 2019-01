Kultur

«Alt for Egil» er en norsk film fra 2004 av Tore Rygh, med manus av Rygh og Tore Renberg, som tar for seg livene til Egil (Kristoffer Joner) og hans venn, den mentalt tilbakestående Jan-Ove (Trond Høivik). I filmens start, henter Egil vennen på verkstedet hvor han jobber, og tar ham med opp i slalåmbakken. De spenner på seg skiene og gjør seg klare til den første utfordringen … Heisen. De prøver lenge og vel, før de til slutt får hjelp av en ung, søt vegetarianer ved navn Anette (Nina Ellen Ødegård).

De begynner å kjøre, og etter hvert går det så fort at Egil ikke klarer å stoppe, og han krasjer med Anette. Et helikopter kommer med en litt mindre erfaren pilot (Morten Abel), og tar henne med til sykehuset, hvor Egil så besøker henne. Når hun drar hjem, kommer Egil og Jan-Ove på besøk med pizza (Egil jobber som pizzabud, og prøver å lære opp Jan-Ove til å bli det samme, i stedet for at han skal jobbe på fabrikken), og etter hvert blir Egil og Anette kjærester. De drar på båttur, hvor Egil forteller hva som egentlig skjedde, og Anette blir sur og lei alt som heter kjærester. Egil forsøker – sammen med sin mor (Sally Nilsson) – å ta sitt eget liv, men Anette kommer og synger for ham, og dette får Egil til å angre.

Filmen er breddfull av flotte sanger, fra Morten Abel, Thomas Dybdahl og The September When, til sanger skuespillerne selv synger, og soundtracket i seg selv er verdt å se filmen.