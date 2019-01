Kultur

«The Shawshank Redemption», eller «Frihetens regn» som den heter på norsk, er som nevnt i ingressen en film basert på en bok, «Rita Hayworth and Shawshank Redemption», skrevet av Stephen King. Den er en amerikansk dramafilm fra 1994 fra regissør Frank Darabont.

Filmen finner sted i USA i 1947 og handler om bankmannen Andy Dufresne (spilt av Tim Robbins) som havner i fengsel for mordet på sin kone og hennes elsker, og tilbringer nesten tyve år der mens han planlegger hvordan han skal rømme. I løpet av tiden innenfor murene, blir han venner med Ellis Boyd «Red» Redding (spilt av Morgan Freeman), og blir etter hvert beskyttet av vaktene og får mer frihet etter at han begynner å hvitvaske penger for fengselssjefen.

Andy begynner til slutt å se på andre muligheter å komme seg ut av fengselet på. Nøkkelen til hans flukt ut i friheten er en plakat av den avdøde filmdivaen Rita Hayworth.

Uten å si så mye mer om filmen, kan jeg fortelle dere at alt går godt til slutt, og at folk får det de fortjener.

Filmen er stemt frem som en av tidenes beste filmer i flere avstemninger, blant annet på Internet Movie Database, og den var nominert til sju Oscar, blant andre Morgan Freeman for beste mannlige hovedrolle, men den vant merkelig nok ingen.