Nyskapning i Orkland

Kultur

Det første korpsmusikktreffet i Orkland er allerede under planlegging. Det dreier seg om Orklandfanfaren 15. juni på Orkanger.

Framsynte

«Orklandfanfaren» er et uhøytidelig korpstreff i regi av Orkdal janitsjar som skal arrangeres i sentrum av Orkland, nemlig på Orkanger.

- Det er lenge siden vi har arrangert noe på sommers tid, og når vi først drar noe i gang, er vi så framsynte at vi kaller det Orklandfanfaren. I motsetning til et tradisjonelt korpstreff, går dette over én dag, sier Ivar Morken i Orkdal janitsjar.

Folkejury

I utgangspunktet skal treffet være konsentrert på Orkanger for å få det mest mulig kompakt. Lørdag formiddag blir det oppmarsj i Orkangers gater med påfølgende fellesnummer og konsert på Torgscenen på Orkanger torg. I forbindelse med konserten blir det satt ned en litt uhøytidelig folkejury som består av profilerte personligheter fra Orkland, blant andre Orkland-rådmann Ingvild Kvernmo og adm. banksjef i Orkla Sparebank, Dag Olav Løseth. Hvert korps skal spille en konsert på 20 minutter hvor de skal bli bedømt ut fra musikalitet, utstråling, spilleglede og musikkvalg.

- Vi legger vekt på at det skal være uhøytidelig samtidig som musikalsk kvalitet selvsagt må ligge i bunn, sier Morken.

Nærhet til publikum

På ettermiddagen blir det minikonserter rundt om i bygda, også utenom Orkanger før korpsmusikerne trekker seg tilbake til en heller intern musikerfest med middag og underholdning i flerbrukshuset i Idrettsparken.

Ifølge Ivar Morken håper de å arrangere dette hvert år eller annethvert år med Orkanger som selvsagt arena og med størst mulig nærhet til publikum.