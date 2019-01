Ukens filmer på Orkdal kino

Kultur

Søndag

«Troll – Kongens hale» er en norsk animasjonsfilm fra 2018. Den handler om den unge trollprinsen Trym, som må forlate trolldalen Ervod for å redde faren sin – Kong Grom – som har blitt forvandlet til stein og har mistet halen. For å klare dette får han bare to dager, ellers så tar hans onde onkel – Grimmer – over makten i dalen. Trym og vennene hans – den tohodede jutul og trolljenta Freia – legger ut på en farlig, men eventyrlig, reise i en magisk trollverden for å hente Kongens hale, redde livet hans, og gi trollriket tilbake sin rettmessige hersker.

«Bumblebee» er en ny film i Transformers-serien, for en gangs skyld uten Michael Bay som regissør, så det er håp … Året er 1987 og tenåringen Charlie kommer over en gul boble på en skraphaug. Hun tar bilen med hjem for å sette den i stand, men oppdager raskt at det skjuler seg noe unikt bak karosseriet; transformeren Bumblebee. Bumblebee er på flukt fra forfølgere, men skadet og uten minne om hva han rømmer fra eller hvorfor. Charlie har akkurat fylt 18 år, og prøver å finne sin plass i verden. De to danner et uventet vennskap og setter sammen ut på et eventyr ingen av dem kunne ha forutsett …

Torsdag

«Dragetreneren 3» gir oss fortsettelsen på eventyret til Hikken og dragen hans, Tannløs. Hikken har blitt sjef for stammen, og har fullført drømmen sin om å lage et lite samfunn der drager og mennesker kan leve sammen side om side. Men farer truer landsbyen deres, og Hikken og resten av dragetrenerne blir tvunget til å sette kursen mot et nytt hjem. Da han var liten, fortalte faren hans historier om en myteomspunnen, hemmelig verden hvor dragene bor, og Hikken bestemmer seg for å finne ut av om dette stedet faktisk eksisterer …

«Bumblebee» vises også på torsdag.