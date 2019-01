Ukens filmer på Orkdal kino

Kultur

«Pjusken – Et vintereventyr» («Lói: Þú Flýgur Aldrei Einn» på islandsk, originalspråket) er vinner av Barnefilmfestivalens filmpris for 2018, og handler om en liten sandlo ved navn Pjusken, som ikke har rukket å lære seg å fly enda når familien hans trekker sørover for vinteren. Pjusken må overleve den arktiske vinteren, onde fiender, og seg selv for å kunne bli gjenforent med familien neste vår, men han er ikke alene …

«Destroyer» er en hevnthriller med en blendende Nicole Kidman, som spiller LADP-etterforskeren Erin Bell. Som ung offiser gikk hun undercover og infiltrerte en kriminell gjeng i ørkenen i California, et oppdrag som fikk et tragisk utfall. Når bandens leder dukker opp etter mange år, tvinges Erin til å oppsøke de gjenværende medlemmene, og dermed også å se fortidens demoner i øynene.