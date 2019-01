Kultur

«Villmark» er en norsk spillefilm fra 2003 som for de fleste vil fremstå som en grøsser, men som for noen av oss fremstår mer morsom enn skummel. Den kan sees på som en hyllest til – eller nyinnspilling av – den klassiske, norske filmen «De dødes tjern», som igjen kan sies å være Norges første skrekkfilm (og så langt den eneste om jeg blir spurt).

Filmen ble innspilt på relativt kort tid til en spillefilm å være (opptakene startet i oktober 2002, filmen hadde premiere februar 2003), og 150.000 mennesker så den på kino. «Villmark» ble nominert til to Amanda-priser, kategoriene «Beste film» og «Årets mannlige skuespiller».

Filmen handler om TV-selskapet «Real TV» som skal lage en realityserie hvor deltakerne – uten hjelpemidler – skal overleve ute i ødemarken. For å sveise teamet sammen – for øvrig bestående av Lasse (Kristoffer Joner), Per (Marko Kanic), Elin (Eva Röse), Sara (Sam Sharma) og Gunnar (Bjørn Floberg), drar de selv ut i skogen, på hytta til sjefen – Gunnar – for å oppleve det samme som deltakerne sine. For klarer ikke de det, hvordan skal da deltakerne klare seg?

De drar ut og Gunnar konfiskerer alt som heter mobiltelefoner, medbrakt mat og sigaretter, før han utsetter dem for forskjellige prøvelser – både psykisk og fysisk. I tillegg til Gunnar og alt han fører med seg, finner de også en komplett og forlatt teltplass og et lik i tjernet. Skogen lukker dem inne og når mørket faller på, begynner skremmende ting å skje, og det hele utvikler seg til en kamp mellom liv og død.