Kultur

«Hoří, má panenko», eller «Det brenner, min skjønne!» var den tsjekkoslovakiske filmregissøren Miloš Formans første farvefilm, og den siste filmen han laget i Tsjekkoslovakia før han i landflyktighet måtte flytte til USA, hvor han blant annet ble kjent for «One Flew Over the Cuckoo's Nest» og «Amadeus».

Filmen er en folkelig farse med komiske og absurde opptrinn om et årlig ball som blir holdt av et frivillig brannkorps i en tsjekkisk småby. Hele byen er invitert, og festlighetene omfatter blant annet dans, gavelotteri og en skjønnhetskonkurranse. Det meste går selvfølgelig galt, takket være en velmenende, men ineffektiv og korrupt arrangementskomité, tyvaktige og drikkfeldige gjester og en brann i nabohuset der redningsarbeidet ikke fungerer.

Med andre ord, det er mye som går galt, men det er morsomt, og underholder oss, og det er jo tross alt det viktigste. Selv om du kanskje må ha norsk tekst for å forstå noe av det, om du da ikke er dreven i tsjekkisk. De fleste rollene ble spilt av amatørskuespillere og lokale brannmenn, og filmen ble kort tid etter utgivelsen tolket som en satire av det kommunistiske samfunnssystemet i Øst-Europa og ble av den grunn forbudt av den politiske sensuren.

Filmen regnes også som en viktig representant for den nye bølgen av friere filmer frem til prahavåren 1968.