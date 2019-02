Kultur

«MASH» er løselig basert på romanen «M*A*S*H» av Richard Hooker, og både den og denne filmen gav oss så en humoristisk TV-serie som varte tre ganger så lenge som krigen den handlet om.

Filmen handler om en gruppe medisinsk personell på et mobilt feltsykehus under Koreakrigen, med et større fokus på kirurgene og kapteinene Benjamin Franklin «Hawkeye» Pierce (Donald Sutherland) og John Francis Xavier «Trapper John» McIntyre (Elliott Gould). I andre roller finner vi blant andre Robert Duvall som major Frank Burns, Gary Burghoff som korporal Walter «Radar» O'Reilly (han spilte også rollen i TV-serien), Tom Skerrit som kaptein Augustus Bedford «Duke» FOrrest, og Sally Kellerman som major Margaret «Hotlips» Houlihan.

Ulik mange krigsfilmer er «MASH» en antikrigsfilm, som leverer budskapet med en liten dose anarki, bisarr konversasjon, samt viser oss kjedsomheten, stresset, og oppgittheten til de utkalte legene. Filmen sidestiller prosedyrene i operasjonssalen med en absurd og ofte gal humor, og ofte finner man disse to elementene i samme scene.

«MASH» er en mørk komedie fra USA signert Robert Altman anno 1970, og man kan finne den blant annet på Platekompaniet og på Amazon Prime.