Storband kommer til Orkanger

Nazareth er klar for årets Oktober Rock 12. oktober i Orklahallen på Orkanger.

Nazareth står bak kjente låter som "Hair of the dog", "Razamanaz", "Expect no mercy", "Dream on", "Miss Misery", "Bad bad boy", "Where are you now", og deres aller mest kjente hit "Love Hurts", som ble en internasjonal suksess og lå på de norske hitlistene i 60 uker.

- Nazareth rocker fortsatt både scenen og publikum, og vi gleder oss til å ta turen ned rockens memory lane mens gutta river av seg hit etter hit ispedd nyere materiale, sier Olav Berg, general for Oktober Rock.

I år er det 50 år siden skotske Nazareth ble dannet.

Disse er ogaå klare for årets arrangement:

Jorn (Jørn Lande)

Valentourettes

Barbed Wire

Garbage Hunks