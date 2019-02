Kultur

«C'era una Volta il West», kanskje litt mer kjent som «Once Upon a Time in the West», er en spaghetti-western (med andre ord, italiensk-amerikansk) fra 1968 signert Sergio Leone – som vanlig med et fantastisk lydspor fra Ennio Morricone. Filmen er stappet med action, romanse, dramatikk (spesielt åpningen), og noen imponerende gode skuespillere, som for eksempel Henry Fonda, Charles Bronson, Jason Robards, og Claudia Cardinale.

Filmen åpner med Brett McBain og hans barn utenfor huset deres på Sweetwater utenfor den fiktive byen Flagpole, et sted i den gamle Vesten. Tomten Sweetwater ligger på, er områdets eneste vannkilde, og Brett ser for seg at når jernbanen kommer, vil de måtte stoppe der for å fylle vann på damplokomotivene.

Når en av de store mennene i jernbanen, Morton, hører om dette, sender han Frank (Fonda) for å skremme Brett, men Frank dreper ham og barna i stedet, og planter bevis for at folk skal tro det er banditten Cheyenne (Robards) som gjorde det. Det ser mørkt ut for Sweetwater, frem til en tidligere prostituert fra New Orleans, Jill McBain (Cardinale) – Bretts kone – ankommer og tar over tomta og planene til sin avdøde mann.

I mellomtiden jakter en mystisk munnspill-spillende mann (Bronson) på Frank, og hvordan alt ender, finner du bare ut ved å se filmen. Den er sterkt anbefalt.