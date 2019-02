Ukens filmer på Orkdal kino

Kultur

Søndag og torsdag

«LEGO-filmen 2» er oppfølgeren til «LEGO-filmen» fra 2014, og i denne filmen har det gått fem år siden alt var helt utrolig. Nå står innbyggerne ovenfor en ny, stor trussel: LEGO DUPLO-inntrengere fra verdensrommet, som ødelegger alt raskere enn det kan gjenoppbygges. Kampen om å beseire dem og gjenopprette harmoni med LEGO-universet vil ta Emmet, Lucy, Batman, og deres venner til fjerne, uutforskede verdener, inkludert en merkelig galakse hvor alt er en musikal. En reise som vil sette deres mot og kreativitet på prøve, og som vil avsløre hvor spesielle de egentlig er …

«Amundsen» er historien om tidenes største polfarer – Roald Amundsen. Hvordan kunne Amundsen, en ukjent mann fra fattige Norge, bli verdens største polfarer gjennom tidene? Som liten gutt blir Roald fascinert av polfarere. I en tid hvor hele verden enda ikke er utforsket, bestemmer han seg for å plante det norske flagget på verdenskartet. Han ofrer alt for å nå drømmen, men betaler en høy pris privat. Mens Roald jakter på rekorder, blir hans trofaste storebror Leon igjen i Norge og tar støyten for Roalds overmot, kjærlighetslengsel, og økonomiske problemer. Er det verdt det …? Filmen er en dramatisering av virkelige hendelser, og lar oss bli kjent med mannen bak nasjonalikonet, gjennom ekstreme ekspedisjoner i utrolig natur, hans kompliserte kjærlighetsliv, og det turbulente forholdet til sin egen bror.