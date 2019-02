Kultur

Historiker dr. Paul Hutton kalte i sin tid «Young Guns» den mest nøyaktige fremstillingen av Henry McCarty, alias William H. Bonney, alias «Billy the Kid» på film.

Filmen forteller om Lincoln County-krigen med den etablerte Murphy-Dolan-fraksjonen, og den nye fraksjonen med briten John Tunstall, advokaten Alexander McSween, og kvegmannen John Chisum, og hvordan Tunstall rekrutterte menn til å hjelpe ham med å beskytte kveget og ranchen hans. De ble filmens svar på «the Lincoln County Regulators», hvor Billy the Kid var den mest kjente.

Tunstall ble kaldblodig drept av medlemmer av Murphy-Dolans gjeng, og drapet ble bevitnet av blant andre the Kid og Richard Brewer. Det ble som en katalysator for krigen.

«Young Guns» tar for seg Tunstalls rekruttering av Billy the Kid, hvor på han tar ham med seg til ranchen, og siden at Tunstall blir drept, og at «the Regulators» bestemmer seg for å hevne drapet, da rettssystemet i de tider var eid av Murphy-Dolan, og så hvordan gjengen blir jaget gjennom hele New Mexico, før det hele kulminerer med en episk skytescene mot slutten av filmen.

Blant skuespillerne vi finner i denne filmen, har vi en ung og lovende Emilio Estevez (Billy the Kid), Kiefer Sutherland (Josiah «Doc» Scurlock), Lou Diamond Phillips (Jose Chavez y Chavez), og den gang ung og lovende – Charlie Sheen (Richard «Dick» M. Brewer). I tillegg har Tom Cruise en liten cameo. Se om du ser ham.