Ukens filmer på Orkdal kino

Søndag og torsdag

«Mia and the White Lion» handler om ti år gamle Mia, som får livet sitt snudd opp ned når familien flytter fra London til Afrika for å ta over driften av en løvegård. Mia er svært lite tilfreds med tilværelsen, helt til en liten, hvit løveunge – Charlie – blir født. Først da finner Mia tilbake gleden, og de utviklet et helt spesielt bånd. Når Charlie blir tre, blir Mias liv nok en gang snudd på hodet, da hun finner ut av sin fars mørke hemmelighet. Med viten om at Charlies liv kan være i fare, bestemmer Mia seg for å rømme med Charlie. De to vennene legger ut på en utrolig reise på jakt etter et sted hvor Charlie igjen kan leve i frihet.

«Amundsen» er historien om tidenes største polfarer – Roald Amundsen. Hvordan kunne Amundsen, en ukjent mann fra fattige Norge, bli verdens største polfarer gjennom tidene? Som liten gutt blir Roald fascinert av polfarere. I en tid hvor hele verden enda ikke er utforsket, bestemmer han seg for å plante det norske flagget på verdenskartet. Han ofrer alt for å nå drømmen, men betaler en høy pris privat. Mens Roald jakter på rekorder, blir hans trofaste storebror Leon igjen i Norge og tar støyten for Roalds overmot, kjærlighetslengsel, og økonomiske problemer. Er det verdt det …? Filmen er en dramatisering av virkelige hendelser, og lar oss bli kjent med mannen bak nasjonalikonet, gjennom ekstreme ekspedisjoner i utrolig natur, hans kompliserte kjærlighetsliv, og det turbulente forholdet til sin egen bror.