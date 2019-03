«Ravens gudfedre» til Marinen

Kultur

Denne gjengen trenger verken å spille på det nostalgiske eller sin legendestatus hva elektronisk musikk angår, skriver Kim Aasli, bookingsjef for Pstereo i en pressemelding om dette fantastiske slippet.

I et oppkok av big beat, techno, breakbeat, og hardcore, har denne gærne gjengen fra Essex i England solgt over 30 millioner album og gjort rent bord med låter som «Smack My Bitch Up», «One Love», «The Day is My Enemy», «Firestarter», «Omen», «Poison», «Voodoo People», og mange, mange flere.

Gruppa ble dannet av Liam Howlett i 1990, og snart kom også danserne Keith Flint, Leeroy Thornhill, og Sharky, samt vokalist og MC Maxim reality med. I 1992 kom debutskiva «Experience» som mottok strålende kritikker. Det samme kan sies om oppfølgeren «Music For the Jilted Generation» fra 1994, men det var først da det ikoniske albumet «The Fat of the Land» fra 1997, at de virkelig slo gjennom.

Alle studioalbumene deres etter debutalbumet har gått rett inn på førsteplassen på de britiske topplistene, og også her i Norge har de hatt hele syv låter og ni album inne på toppen av VG-lista. The Prodigy har vist gang på gang at de fremdeles er relevante og «on the top of their game», og fjorårets album «No Tourists» mottok glitrende anmeldelser, blant annet 10/10 av NME, og i livesammenheng leverer de 30 års elektronika-historie med energi du ikke ser maken til andre steder.

Den andre helga i august headliner de store festivaler som Lowlands og Highfield, men først tar de med seg sitt dundrende og fyrverkerispekkede show til Trondhjem for å headline Pstereo 2019, og om det blir som under UKA, så er det bare å sette i gang å glede seg, for dette blir rått!

Andre artister som er annonsert til Pstereo er Bloc Party (som spiller hele «Silent Alarm» fra 2005) (UK); Kvelertak; Yeasayer (US); Bigbang; Lemaitré; Testament (US); Whitney (US); Pom Poko; Girl in Red; Little Simz (UK); Team Me; Turnstile (US); The Beths (NZ); The Moving Oos; Carpenter Brut (FR); Gregory Alan Isakov (NZ); OnklP; Virkelig; Valentourettes; Fay Wildhagen; The Dogs; Combos.