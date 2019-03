Kultur

«Intouchables» er filmen om mangemillionæren Philippe (spilt av François Cluzet) som er lam fra livet og ned og trygdemisbrukeren Driss (spilt av Omar Sy), som på en merkelig måte kommer sammen og blir mer enn bare sjef og arbeider, men også venner.

Filmen starter med at Driss kjører Philippes Maserati i høy hastighet gjennom Paris' gater en natt, de blir stoppet av politiet, og Driss sier han må kjøre Philippe til sykehuset, mens Philippe later som han får slag. Politiet blir narret og gir dem politieskorte hele veien frem.

Etter dette blir filmen fortalt fra starten av, gjennom flashbacks. Det er historien om et merkelig vennskap, hvor begge lærer mye av hverandre.

Filmens plott er basert på den sanne historien om Philippe Pozzo di Borgo og hans fransk-algeriske omsorgsperson, Abdel Sellou, som skaperne av filmen «À la vie, à la mort» oppdaget.

Den vant mange priser verden over da den kom, og på hjemmebane var den nominert for 8 priser på Cèsar Award, hvor Omar Sy ble den første fargede franskmann som vant den prestisjetunge prisen for beste skuespiller. Det er den mest inntjenende ikke-engelskspråklige filmen i historien.

Filmen kan streames via bl.a. Viaplay og Netflix ifølge nettsiden justwatch.com, samt SF Anytime, og er du mer tradisjonell kan den også kjøpes på DVD og Blu-ray fra bl.a. både CDON og Platekompaniet.