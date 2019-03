The Prodigy-medlem funnet død

Kultur

Keith Flint (49) i Pstereo-aktuelle The Prodigy ble på morgenen i går, mandag fjerde mars 2019, funnet død i sitt hjem, melder britiske The Sun.

Sangeren, blant annet kjent for låta «Firestarter» og sine ville frisyrer, ble funnet bevisstløs i hjemmet sitt i Essex av politiet, som ble tilkalt i forbindelse med et helseoppdrag.

Han ble erklært død på stedet, og dødsfallet sees ikke på som mistenkelig. De andre medlemmene i The Prodigy beskriver ham som en ekte pioner, oppfinner, og legende, og i en pressemelding sa de at det var med dypt sjokk og tristhet at de kunne bekrefte dødsfallet til deres bror og beste venn, Keith Flint.

Hvor vidt The Prodigy fortsatt er aktuelle for å headline Pstereo i august, vites foreløpig ikke.