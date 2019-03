Kunst og kafé på Storbuan

Kultur

Under årets Vinterlarm i Meldal er det kunstutstilling på Storbuan hele uka til ende.

Utstillinga er i samarbeid mellom Storbuan Økosamfunn og Meldal kunstforening og omfatter 13 utstillere der ni representerer Meldal Kunstforening. De fire gjesteutstillerne er Asbjørn Rødberg fra Bjugn, Ola Tallerås fra Svorkmo, Gabriella Kinde fra Alvdal og Rigmor Winther fra Trondheim. Kunstutstillinga og kafeen er åpen hver dag under Vinterlarm fra 2. til 10. mars. I begge helgene under vinterfestivalen er det maleverksted for barn.