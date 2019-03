Kultur

I ei pressemelding skriver Orkanger idrettsforening at hovedstyret har besluttet å ikke leie ut arealer i Idrettsparken til Parkliv i 2019.

«OIF v/hovedstyret med tilslutning av avdelingene har besluttet at det etter gjentatte løftebrudd og ingen innbetaling av dugnadspenger for 2018, at det ikke blir noen ny kontrakt om utleie av areal i Idrettsparken til Parkliv i 2019», skriver daglig leder i OIF, Anders Rotstigen Skjøld, i pressemeldinga.

ST kommer med mer