I en pressemelding fra Live Nation, kan vi lese at John Mayer kommer til Trondheim Spektrum 4. oktober.

I februar slapp John Mayer den nye singelen «I Guess I Just Feel Like», som gikk inn på listene i hele 17 land, inkludert Norge. Låta, som er skrevet og produsert av Mayer, er bare en av mange hits han kommer til å spille på denne turnéen. Publikum kan glede seg til å høre blant andre «New Light», «Gravity», «Love on the Weekend», «Heartbreak Warfare», «Daughters», «Waiting on the World to Change», og «Your Body Is a Wonderland». Dette blir med andre ord en helaften med John Mayer, hvor han byr på et arsenal av hits fra hele sin karriere.

Sangeren og låtskriveren han vunnet syv Grammy´s, hatt syv nummer 1 på Billboard’s Top Rock Album-liste i USA, og 25 plasseringer på Hot Rock Songs-lista, som er rekord for en soloartist. I 2018 ga han ut singelen «New Light», mens han har jobbet med sitt åttende studioalbum, oppfølgeren til det kritikerroste albumet «The Search for Everything» fra 2017. For tredje året på rad turnerte han med Dead & Company i 2018, og spilte for over 500.000 mennesker. I tillegg til dette lanserte han «Current Mood», hans populære Instagram liveshow på søndager, som har blitt beskrevet som «the best way to start the week on a high note, maybe even the only way.»