Konserten ble utsolgt på et blunk

Kultur

ORKDAL: Konserten med Stephen Brandt-Hansen i Thamspaviljongen på Bårdshaug torsdag 4. april ble raskt utsolgt. Derfor er det satt opp ekstrakonsert samme kveld, etter den første konserten. Stephen Brandt-Hansen har åpenbart en stor tilhengerskare i regionen, og det er også flott for Thamspaviljongen å få vise sine særegenheter som konsertlokale for nye publikummere. Musikere som tidligere har hatt konsert i paviljongen, blant andre deler at Trondheimsolistene, har framhevet Thamspaviljongen som et unikt konsertlokale. Og da skulle den passe perfekt til en unik tenor som Stephen Brandt-Hansen som blir akkompagnert Trond Hustad.