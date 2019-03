Kultur

«Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald» fra 2018 er ute på Blu-ray i USA (hvorfor vente på norsk slipp 1. april?), og jeg kjenner at å vente to år (minst) på at den tredje skal komme ut, er altfor lenge. Jeg må kanskje vurdere å se den på kino i 2020 (om den faktisk kommer da).

Filmen er oppfølgeren til «Fantastic Beasts and Where to Find Them» fra 2016, og sammen med Newt Scamander tar vi turen fra London til Paris (samt en snartur innom Hogwarts for et møte med en langt yngre Albus Dumbledore, og det er selvfølgelig magi overalt, og fantastiske dyr. Om Rowling bestemmer seg for at hun vil lage en serie basert på kun Scamander som farter rundt med forskjellige dyr uten noe annet plot, hadde jeg vært helt med og sett alt, i alle fall.

Den mektige trollmannen Gellert Grindelwald ble fanget av MACUSA (Magical Congress of the United States of America) ved hjelp av Scamander, men når han skulle overføres fra New York til London, rømte han, og satte seg et mål om å lage en hær med kun fullblods-magikere for å herske over alle ikke-magiske (muggles/no-majs) vesener.

Kjærlighet og lojalitet testes – selv blant de nærmeste venner og familie – i en stadig mer splittet trollmannsverden.

Filmen (og J.K. Rowling) har fått mye pes for å fortsette bruken av Johnny Depp som Grindelwald, men jeg mener at det burde gå fint. Han er en god skuespiller. Hva han gjør på privaten, legger jeg meg ikke borti. Det er det samme med Michael Jackson, om han seksuelt misbrukte barn eller ei er ikke det jeg tenker på når jeg setter på «Thriller»-kassetten min, eller «Earth Song», akkurat.