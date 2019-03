Gjør comeback og spiller på Marinen

Kultur

Til sommeren legger Ricochets ut på en runde der flere av landets festivaler får et etterlengtet gjensyn med et band i storform, skriver Pstereo i en pressemelding. De kommer til å pløye godt ned i katalogen og plukke opp skatter fra de tre albumene sine.

«Deres albumtrilogi er noe av det mest tidløst bunnsolide som er laget av rock i Norden, og de kommer til å stå seg så lenge folk hører på rock. Men vi må heller ikke glemme at dette først og fremst var et liveband. De var så bra live at det tenderte til å være ubegripelig», skrev Egon Holstad om Ricochets.

Og når vokalist Trond Andreassen runger utover anlegget er han i en særklasse når det kommer til intensitet og innlevelse, og det er ingen som mener det han synger mer enn Andreassen når han spytter ut følelser gjennom sin bohemske rock og ekstreme tilstedeværelse.

Ricochets spiller på Buktafestivalen i Tromsø, Månefestivalen i Fredrikstad, Øyafestivalen i Oslo, og på Pstereo i Trondheim i sommer.

Fakta fra Wikipedia

Ricochets var et rockeband dannet i 1998 av fredrikstadguttene Trond Andreassen (vokal), Alexander Kloster-Jensen (gitar), Kjetil Hansen (keyboard), Ole Bjerkebakke (trommer), og Knut-Øyvind Olsen (bass). De ble oppløst i 2009. Nå, ti år senere, er de tilbake igjen, dog med en litt annen besetning. Andreassen er fortsatt vokalist, Olsen er fortsatt bassist, men nå har de med seg Sven Poppe på orgel og piano, Fredrik Gretland på gitar, og Johan Edvardsson på trommer.

De var et av vinnerbandene under Zoom 1998 og ble sendt på den påfølgende Zoom-turneen i Norge, England, og Skottland våren 1999. Deres første utgivelse var singelen «Devil Inside/Don't Bring Me Down» på Fredrikstad-baserte Dead Cool Records våren 1999. Den ble fulgt opp av «The Drinkin' EP» på selskapet Underground Records senere samme år. Debutalbumet «Slo-Mo Suicide» kom i 2000.

«The Ghost of Our Love» var album nummer to, og tittelkuttet er noe av det feteste i norsk rocks historie. I 2005 kom det foreløpig siste albumet, «Isolation».

Andreassen og Kloster-Jensen spilte sammen i bandet Creambabes, og i senere tid har Kloster-Jensen hatt stor suksess med bandet My Midnight Creeps, mens Andreassen var med å starte The Navigators etter at Ricochets gav seg.