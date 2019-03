Her blir det dans for alle aldre

Kultur

23. mars arrangerer Spelemannslaget Laust & fast gammeldansfest i Fossvang i Skaun.

Fart på dansefoten

Det er tredje gang det unge spelmannslaget arrangerer gammeldansfest for folk i alle aldre. Også denne gangen har de knyttet til seg musikere som får fart på dansefoten.

Kommer til å gløde

Blant dem som spiller opp til dans er Byneset Spelemannslag og Folkens fra Trondheim. Sturla Eide forteller at Åsmund & Sturla også vil børste støvet av feleduoen og trår til med polsmusikk det vil gløde av.

- Og Frozen Fire vil sørge for at det blir skikkelig swingmusikk, sier Sturla Eide som mener dette blir en flott anledning for alle som setter pris på gammeldans og et festmiljø på tvers av generasjoner.

Populære

Spelemannslaget Laust & fast ble stiftet i januar 2018. Spelemannslaget består av unge felespillere og komp fra Skaun og omegn. De er ofte forespurt om å spille i nærmiljøet, og stiller villig opp når de blir spurt om å underholde.

- De er etter hvert blitt et populært innslag i nærmiljøet, og får gode tilbakemeldinger, sier Sturla Eide som er musikalsk leder av laget.

Viktig med miljø

Selv er han oppvokst med folkemusikk og gammeldansmusikk, og vet hvor viktig det er å skape et miljø for unge musikere. Det er en av grunnene til at laget arrangerer en gammeldansfest et par ganger i året.

- Det er ikke bare for dem som spiller fele, men også for andre unge utøvere som har nytte av å spille til dans, og etter hvert også kanskje danse selv, sier Eide.

Ikke minst er det en bra arena for dem som ønsker å danse.

- Oppmøtet på tidligere fester vi har hatt, har vært fra 8 til 80 år, altså som i et godt gammeldags bryllup, smiler Eide som ønsker å utvikle en felles musikalsk og sosial plattform i regionen, for at unge musikere kan møtes og spille sammen uavhengig av hvilket lag de tilhører.