Kultur

«Festival Express» er en dokumentar fra 2003 om en festival på tvers av Canada i 1970.

Festivalen skilte seg ut fra andre festivaler ved at folk ikke reiste til en spesifikk by fra rundt om i landet for å se artistene, men at festivalen foregikk på/fra et tog og dro fra by til by. Nærmere bestemt Toronto, Winnipeg, og Calgary. Et interessant konsept jeg gjerne skulle ha sett her til lands, også. Selv om det da enten hadde blitt Stavanger–Oslo, Bergen–Oslo, Oslo–Trondheim–Fauske, eller noe sånt. Jernbaneutbyggingen her til lands er begredelig.

Ikke alle som deltok er med på filmen, men det er et godt utvalg likevel. Som Grateful Dead, The Band, Mashmakhan, Buddy Guy, og Janis Joplin.

Siden dette er en dokumentar får vi både intervju, konserter, og klipp fra livet på toget, som så ut til å ha vært en fest fra ende til annen, til tross for at noen publikummere gjorde opprør fordi de måtte betale for å komme inn og angrep politiet.

Mot slutten av togturen kom Janis Joplin og Jerry Garcia og presenterte gaver til arrangørene. Et modelltog for at de skulle huske den festen turen var, og en kasse tequila for at festen skulle fortsette.

Festivalen gikk dunken økonomisk, og filmen ble satt på vent på ubestemt tid på grunn av det. Det var ikke før i 1999 at arbeidet med å få den ut begynte, og i 2003 hadde den premiere på Toronto International Film Festival.

Dokumentaren er å oppdrive på DVD og Blu-ray, samt på Amazon Prime.