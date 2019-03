Slik gikk det med Saima i The Voice-duellen

Kultur

Fredag sang Saima-Iren Mian fra Buvika duell i The Voice på TV2. Hun er med på laget til Yosef Wolde-Mariam i sangkonkurransen, etter at han var den som snudde seg for henne i den første blind-auditionen.

Fredag var det klart for knock out mellom buvikjenta og ei jente på samme lag, nemlig Elisabeth Drøsdal. De sang låta "Lady Marmelade".

Saima gruet seg til å se seg selv på TV, fortalte hun på forhånd til ST.

Etter opptredenen var det opp til Yosef å velge med seg én av de to videre i konkurransen.

- Du har dine kvaler med TV. Nå var du ikke redd - i det hele tatt, sa han til Saima, som også ble den han valgte med seg videre:

- Den jeg velger i dag, er... Saima!

Og da var det en gledesstrålende Buvik-jente som kunne konstatere at hun er videre til live-opptredenene.